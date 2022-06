Une Superbe Maison Abordable en Bois

En s'approchant on peut mieux apprécier les superbes nuances naturelles du bois composant le bardage de la terrasse et de la façade. La terrasse de style plutôt rustique arbore une teinte chaude et presque dorée qui sublime le sol extérieur de l'habitation. Le bardage de la façade est quant à lui plus grisâtre et s'intègre donc mieux à la végétation alentour. Les immenses baies vitrées laissent présager d'une grande luminosité naturelle au sein des espaces intérieurs de la maison.

Pénétrons donc à l'intérieur et découvrons à quoi ressemble le salon moderne !