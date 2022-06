Bancs originaux

Ce banc nous rappelle les vagues de l'océan, conçu selon des techniques artisanales et modernes mais entièrement fait à la main. Ce banc est la rencontre entre différents éléments naturels, eau et terre amoureusement mélangés afin de donner vie à cette structure imposante rappelant la force des marées. Il ne vous reste plus qu'à vous allonger et voguer sur les mers !