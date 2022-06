Des foyers pour réchauffer votre salon

Nous sommes forcés d'arriver à l'évidence : l'automne est bel et bien arrivé et il est là pour rester! Les feuilles des arbres prennent des teintes orangées, les journées sont de plus en plus courtes, les températures de plus en plus froides et le vent frais du Nord souffle de plus en plus fort. Fini, donc, les journées passées à l'extérieur et les soirées à profiter du coucher de soleil dans un parc ou votre cour arrière (du moins jusqu'à l'an prochain!). Il est temps de faire de votre maison un cocon douillet dans lequel vous pourrez passer la majorité des prochains mois.

Une solution pour rendre votre logement confortable, même durant les soirées froides d'automne et d'hiver, est assurément d'installer un foyer et une cheminée dans votre salon. Et, si les cheminées font partie de l'architecture traditionnelle française, vous verrez qu'il existe plusieurs solutions pour un foyer au look contemporain! Nous vous proposons donc de faire un tout d'horizon de la variété étonnante des différents produits et intérieurs présentés par nos experts homify français. Vous allez voir de quel bois ils se chauffent!