Salons de Jardin: les Nouveautés 2016.!!

On peut également craquer pour un style plus droit et anguleux avec ce salon de jardin aux lignes classiques. Permettant d'apporter un côté raffiné à votre jardin ou terrasse, ce mobilier d'extérieur fait un clin d’œil au style baroque sans nullement tomber dans le kitsch. Un must have pour tous ceux qui aiment les formes sobres et élégantes dans les jardins modernes.