Aménager et Décorer à partir de Zéro!!

Décorer une maison est beaucoup plus que de remplir simplement l'espace de meubles. C'est de lui donner une personnalité et un caractère. Il est ardu de réussir à tirer d'une demeure sans âme un foyer chaleureux. Changer la décoration de la maison ou la meubler depuis zéro est la transformation la plus simple et économique, puisqu'elle ne requiert pas de gros oeuvres ni besoin de jeter des cloisons, seulement un brin de créativité est important. Aujourd'hui nous vous montrons la magie de la décoration de la main de la designer brésilienne reconnue Brunete Fraccaroli. Entre les projets résidentiels et commerciaux, elle brille par l'usage de la couleur et de son style éclectique. Dans ce projet elle utilise la couleur turquoise et le pourpre pour former des environnements très chaleureux avec des coloris à l'intérieur d'une surface de presque 400 mètres carrés. Avec l'objectif de satisfaire les besoins des résidants Brunete a suggéré d'abolir les séparations dans quelques zones communes et de créer des espaces intégrés.