10 conseils déco pour les romantiques

Quand on parle de romantisme en décoration, on a souvent en tête une avalanche de motifs floraux, de gros oreillers moelleux roses ou encore des torrents de velours ou de soie, ambiance Autant en Emporte le Vent. Pourtant, il est possible de parsemer son intérieur de touches romantiques sans le transformer en maison de Barbie ou en demeure sortant tout droit d’un conte de fées. Pas de flamboyant ni de pompeux : le romantisme peut également être très détendu. Nous vous proposons dix conseils de décoration subtiles et efficaces pour donner une touche de fraîcheur et de féminité à votre intérieur. Suivez le guide !