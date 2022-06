7 greniers magnifiquement aménagés qui méritent d'être copiés

Quand on veut, on peut ! Ce grenier au caractère éclectique est à la fois confortable et artistique. Son toit mêle des accents de verre et de bois. La pièce elle a des éléments en pvc, en métal et en résine de bois. Ce mélange de matériaux inhabituels réunissent deux thème principaux: l'authenticité rustique et l'art moderne industriel.

Les différentes formes contemporaines de ce grenier transforment cet environnement aux airs de galerie d'art en un lieu éclectique surprenant.

Si vous hésitez face à un projet de design intérieur ambitieux, contactez un architecte d'intérieur proche de chez vous.