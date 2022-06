La Pergola: une Construction Fabuleuse pour le Jardin.!!

Pas besoin d'assembler une construction trop sophistiquée, vous pouvez créer une pergola qui serait comme un salon de jardin. Le toit de la pergola peut être couvert d'une plaque en verre afin d'être protéger de la pluie. En été, un simple auvent transparent peut suffire à vous apporter un peu d'ombre.

Le choix des meubles est important. Afin de créer un espace confortable et reposant, optez pour des fauteuils et canapés avec des grands coussins.Pour plus de conseils sur comment aménager votre pergola, faites appel à un paysagiste.