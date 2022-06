Comment Agrandir sa Maison sans se Ruiner?

Si le passage de votre maison à votre jardin est facilité, cela créé presque un espace de vie commun à ces deux environnements. Débarrassez-vous de la petite porte qui menait au jardin et du grand mur qui l'entourait et installez à la place une très large porte coulissante afin de créer une continuité entre ces deux espaces jusqu'alors distinct. Votre pièce intérieure paraitra plus aérée et gagnera en luminosité. La circulation de ce côté de votre maison sera facilitée, et cette nouvelle liberté de mouvement suggérera un décuplement de votre espace disponible.