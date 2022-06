Après nos conseils pour réussir un jardin méditérannéen, concentrons-nous aujourd’hui sur l’Extrême-Orient, et plus particulièrement sur le Japon. Avec ses plantes finalement taillées, ses pierres parfaitement placées et le sentiment de sérenité qui s’en dégage, le jardin japonais provoque une certaine fascination. Pourtant, ce n’est pas facile à mettre en place : il faut pour cela maîtriser l’équilibre entre rendu esthétique, oasis naturelle et symbolique spirituelle. En définitive, on recherche avant tout la pure harmonie. Sur le papier, ça n’a pas l’air facile, mais grâce à nos conseils, c’est promis, le parfait jardin japonais sera à votre portée !