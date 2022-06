Maintenant que l’automne s’installe tranquillement et que notre jardin se prépare à hiberner durant les longs mois d’hiver, votre main verte a besoin de nouveaux challenges. Il est temps de transférer vos plantes à l’intérieur et nous nous sommes donc naturellement mis à penser aux pots de fleurs, qui sont le parfait allié pour accueillir votre verdure chez vous. Nous avons mis au point une sélection de pots de fleurs qui, nous l’espérons, vous inspireront. Et n’hésitez pas à garder ces conseils sous le coude pour le printemps, nous avons glissé quelques idées pour l’extérieur.