5 idées graphiques pour vos murs

Quand il est question de décorer une pièce, l'une des premières questions que nous nous posons concerne le revêtement que nous voulons donner à nos murs. Le sol est souvent en concurrence avec les murs en terme de priorité de design, mais il est clair pour nous que la décoration des murs peut créer ou briser l'ambiance générale d'un espace. D'abord, il faut réfléchir généralement au type de matériau que nous voulons utiliser: papier peint, peinture, bois, etc. Ensuite, et alors seulement, il est possible de savoir le genre de décorations que nous pouvons utiliser. La relation harmonieuse entre les murs et le mobilier est cruciale afin d'obtenir look cohérent et intéressant .

Il y a de nombreuses façons de décorer un mur, que ce soit de couvrir un mur complètement d' un imprimé ou de papier peint ou de décorer le mur avec des œuvres d'art ou des photos. De plus, il est possible de décorer de n'importe quelle manière que vous le souhaitez et vous n'êtes pas limité à de vieilles techniques de décoration : beaucoup de nouvelles décorations murales sont disponibles aujourd'hui, y compris des décorations autocollantes et des papiers peint nouveau-genre!