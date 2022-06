Transformation en loft luxueux réussie

Métamorphoser les espaces, c’est le métier de nos experts. Voici une démonstration brillante, orchestrée par le cabinet d’architectes Egue y Seta : ils ont réussi à transformer un ancien magasin de jouets en un magnifique loft. Nos professionnels ont choisi de conserver le charme industriel de l’ancien bâtiment, avec ses murs de brique et son béton, qu’ils ont renforcé avec l’utilisation du verre et du bois. Autre élément qui nous fait perdre la tête, ce jardin intérieur luxuriant. Ont également été sélectionnés un mobilier moderne, des détails frais et de nombreux objets vintage, uniques et originales, qui rendent hommage à l’ancien magasin de jouets.