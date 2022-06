Un Duplex Minimaliste vraiment EXCEPTIONNEL.!!

La chambre des enfants est le lieux qui quémande des notes plus gaies et colorées. Les finitions sont une nouvelle fois précises, l'agencement est fonctionnel et cet espace de jeu n'est pas surchargé. Le blanc lumineux domine la chambre et les quelques accents de couleurs verts, rouges et oranges dynamise cet espace espiègle et câlin.