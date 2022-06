Les 10 Plus Beaux Salons Minimalistes.!!

Dans un salon minimaliste, il ne faut pas éviter à mettre en valeur le vide de la pièce. Il est très fréquent d'alors concentrer les zones fonctionnelles et les solution de rangements contre le mur.

Au centre de cette image, on distingue les escaliers qui semblent flotter et nous transporter avec légèreté à la découverte du second étage de cette maison. Ce design particulier a attisé votre curiosité? Cliquez ici pour voir plus de photos de ce salon minimaliste.