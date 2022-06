Profil d'architectes : 5+1AA

De l'autre côté du projet, et à une heure d'ensoleillement différente, on peut observer les différents jeux formels et de surfaces conçus par les architectes. On remarque ainsi la variété de revêtements, qui passent de transparents à opaques ainsi que réfléchissants. Un dramatique escalier extérieur s'accroche à la paroi et dynamise la façade du bâtiment, comme un gigantesque serpent. On profite aussi du caractère manifestement urbain et public de l'infrastructure, grâce à une panoplie de places publiques et de parvis urbains qui s'étendent à différents niveaux du projet. De plus, le basilaire du projet accueille des équipements publics qui s'offrent aux usagers de la gare.