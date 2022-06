Eco-design : 10 projets intéressants

Aujourd'hui, les produits étiquetés comme écologique, bio ou organique attirent beaucoup plus l'attention que les produits traditionnels, du fait de leurs critères de production et de vente respectant l'environnement et le développement durable. L'écologie et le développement durable ne signifient plus seulement respecter la nature et l'environnement, mais sont aussi devenus un marqueur de certains styles de vie très à la mode qui se développent comme la tendance pour les aliments biologiques.

L'éco-design, c'est à dire le recyclage et le développement durable, est un mouvement en architecture qui gagne en popularité ces dernières années. Ainsi, une prise de conscience s'est effectuée dans les esprits des consommateurs mais également dans celui des fabricants qui proposent maintenant des alternatives écologiques de plus en plus nombreuses. Le design est enfin pensé en terme de responsabilité par rapport à l'environnement même si cette prise de conscience est plus lente dans l'industrie qui continue de fonctionner en terme d'argent et de profit.

En nous intéressant de près à l'éco-design, nous avons décidé de voir ce que nos experts homify pouvaient nous proposer comme solutions et nous n'avons pas été déçus! Ainsi, nous vous présentons une sélection de dix projets éco-design parmis les plus intéressants présents sur notre plate-forme, qui ne sont pas seulement esthétiques et fonctionnels, mais aussi ont été créés dans le respect du développement durable.