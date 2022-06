6 Splendides Jardins d'Intérieur à Faire Soi Même

Les artistes et artisans de Déambulons créent de nombreux modèles de cocons en bambou permettant de se reposer, de se détendre ou même se réunir dans un espace de vie à la fois protégé et ouvert sur l’extérieur. Le fin maillage obtenu avec du bambou et les courbes naturelles et harmonieuses que dessinent le matériau donne vie à un espace paisible et sûr où il fait bon se ressourcer.

Conférant un caractère unique à votre environnement, cet élégante structure vous permettra de rendre accueillante et intimiste n'importe quelle zone de votre habitation en la rendant plus cozy. En créant un espace de détente dans un esprit « cocooning » pour votre demeure, le bambou et sa souplesse donneront libre cour à vos envies grâce aux multiples formes et maillages ainsi que les tailles possibles à réaliser.

Pour un cocon unique et sur mesure qui soit totalement ajusté à votre demande, craquez pour cette solution originale et naturelle en harmonie avec votre architecture et votre style.