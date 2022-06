Une Piscine Privée à la Beauté UNIQUE.!!

Ce projet de piscine très réussi est allé plus loin en intégrant une douche extérieure à proximité du bassin. Cette zone à un air rustique et traditionnel d'une beauté tranquille. Le mur et le sol de la douche sont fait d'un carrelage de petits carreaux bleus. L'intégration d'une douche extérieure rend la baignade plus pratique pour les utilisateurs et apporte une dimension de confort luxueux à votre piscine.