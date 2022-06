10 Manières d'Insérer le BLANC grâce aux Meubles !

A la différence de la chambre précédente qui n'avait pas vraiment une harmonie au sein de la pièce du fait de la présence exclusive de la couleur blanche, cette chambre décorée également sous le prisme de la couleur blanche a, quant à elle, réussi à créer une véritable havre de paix.

En effet, en plus de la prédominance du blanc, on note l'ajout d'un meuble vitré se mariant parfaitement avec la couleur blanche. De plus, la couleur noire du lit, du fauteuil, et des néons créent cette cassure nécessaire à la création d'un équilibre et d'un espace relaxant.