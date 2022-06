Accessoires et mobilier pour une chambre d'enfant

Pour du mobilier ludique et originale, faites confiance à Ibride qui vous propose d'adopter cet ours docile et d'en faire votre bibliothèque de compagnie. Quel enfant ne serait pas ravi par cette bibliothèque humoristique non conventionnelle qui apportera un peu de magie à la décoration de se chambre? La bibliothèque Ours sera, en effet, l'addition parfaite dans une chambre à coucher d'enfant. Votre enfant pourra y déposer ses livres, cahier de cours, DVDs et CDs en étant sûr que ces derniers seront en sécurité, protégés par l'ours. Ce meuble zoomorphe est fabriqué en stratifié massif.