12 Cuisines Ultra Conviviales.!!

Voici une cuisine plus petite mais tout aussi conviviale : l’agencement est simple et moderne, avec un plan de travail discret mais très complet. Le parquet au sol apporte beaucoup de chaleur à la pièce, et le blanc des meubles contraste à merveille avec ce matériau. Une cuisine simple et très chaleureuse ! Pour plus d'astuces pour l'agencement des petits espaces, consultez cet article !