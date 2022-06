Une maison en pente

L’extérieur de la maison est recouverte par de l’ardoise, matériau type de la région qui lui donne une couleur anthracite contrastant avec la terre. 100% naturelle, l’ardoise est généralement utilisée pour les toits et les façades et vieillit bien, contrairement à certains types de pierres. C’est un matériau qui a énormément d’avantages : il est robuste, durable, facile à nettoyer et surtout, moderne. L’ardoise est également versatile, ce qui permet aux architectes et aux constructeurs de proposer des projets très différents les uns des autres. Ici, les canaux de drainage ont été placés dans le sol, ce qui donne une vue d’ensemble propre. Les fenêtres et les portes au cadre en bois sont faciles à entretenir. On peut compter le temps pour apporter une patine naturelle, qui donnera encore plus de charme à cette maison.