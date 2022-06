Pergolas et auvents pour terrasse extérieure

Avec l'automne qui s'est manifestement installé pour de bon et les changements qui s'opèrent dans votre cours arrière comme les feuilles qui tombent et les températures qui chutent, il est grand temps de procéder à un grand ménage de vos espaces extérieurs. Prenez soin de préparer vos arbres et vos plantes pour l'hiver, de ramasser les feuilles pour ne pas qu'elles nuisent à votre pelouse et, malheureusement, d'effectuer l'entretien de fin de saison de votre piscine.

Tous ces changements sont aussi une occasion en or pour faire les projets de rénovations auxquels vous avez rêver cet été, bien installé dans votre chaise longue, un cocktail à la main. En effet, les températures plus douces sont idéales pour effectuer des travaux extérieurs dans des conditions confortables et efficaces. Votre terrasse a-t-elle besoin d'une nouvelle pergola ou d'un nouvel auvent? Ces structures sont non seulement parfaites pour vous protéger du soleil du mois de Juillet, mais aussi de vous mettre à l'abri des éléments comme la pluie et le vent, vous permettant ainsi de profiter de cet espace extérieur durant une plus longue période annuelle. Effectivement, il peut être agréable de passer une soirée d'automne sur votre terrasse avec vos amis, bien emmitouflés dans un couverture chaude ou de profiter avant tout le monde des chauds rayons de soleil du mois d'avril.

Aussi, nous souhaitons vous proposer, à travers cet article, huit alternatives pour votre pergola. Inspirées des projets de nos experts internationaux homify, elles sauront répondre à tous les goûts et à toutes les occasions. Prenez donc le temps de trouver la solution qui répond à vos envies et, au besoin, de contacter nos experts pour qu'ils puissent vous aider à concevoir votre terrasse de rêve!