4 Maisons Préfabriquées absolument Magiques

’Retournons en Europe… où Le Corbusier, l'un des architectes les plus importants de l'architecture moderne a commencé à théoriser l'application éventuelle de l'industrie à l'architecture dans le but de mettre fin à la crise du logement de l'époque. La standardisation de la construction pourrait être optimisée pour réduire les coûts et les délais d'exécution. Les « Machines à habiter » de Le Corbusier ont servi de source d'inspiration pour d'autres architectes travaillant dans ce domaine et ont contribué au développement de l'architecture modulaire. C'est le cas de son collaborateur Jean Prouvé qui avec sa maison dans la banlieue de Paris à Meudon a marqué un avant et après. Contre tout préjudice qui associe ce type d'architecture de séries répétitives, ces 14 maisons sont différentes et, aujourd'hui encore, sont considérés comme de véritables monuments.

En Allemagne, Walter Gropius et Adolf Meyer ont également travaillé sur d'éventuels modèles préfabriqués pour résoudre la crise de la guerre et même si aucun prototype n'a été effectivement construit, le système Baukasten a influencé la conception et le développement de ce type de maisons les années suivantes… ’