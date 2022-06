7 idées déco pour inviter l'origami chez vous!

Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'origami, un art ancestral japonais qui pourtant trouverait racine en Chine. Cet art continue de charmer, des siècles après son invention. Il traverse les frontières et se réinvente selon les modes et tendances. Les designers s'en inspirent afin de créer des objets fonctionnels au look totalement délirant qui égayeront vos intérieurs. Dans ce livre d'idées, nous vous montrons comment l'origami peut s'inviter dans vos intérieurs modernes afin de les sublimer.

Nous vous présentons à travers différents projets de nos experts homify, certain objets de la vie s'inspirant de l'origami dans leur design. Vous réaliserez au fil de notre sélection que l'origami prend des dimensions autres lorsqu’il est appliqué à l'architecture et au design.