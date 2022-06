6 Bureaux pour Personnaliser votre intérieur.!!

Si vous ne voulez pas que votre bureau ressemble à celui des autres, une des meilleures solutions consiste à opter pour un meuble ancien. Au rebours des meubles créés en masse, qui se ressemblent tous et que rien ne distingue les uns des autres, vous aurez ainsi un bureau à part, qui a son caractère particulier et qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. C'est le cas dans cet aménagement d'un appartement de type haussmannien par Cocottes Studio, puisque la majorité des meubles ont été chinés en brocante. Ici, les tréteaux et les casiers en bois forment un bureau original et unique.