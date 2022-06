6 Garages Totalement RÉVOLUTIONNAIRES.!!

La Casa G a résout le problème du garage d'une manière assez familière pour les argentins (et qui peut paraître surprenante en Europe !) Ainsi, ici, le garage est une partie active de la maison, puisque la salle à manger et le garage sont immédiatement connectés l'un à l'autre. De plus dans le cas présent, le garage est optimalement protégé des intempéries, et est atteignable en deux temps trois mouvements !

Cette option est sans aucun doute, l'option idéale pour les aficionados de leur voiture!