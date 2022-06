6 salles de bain inoubliables

La salle de bain est une pièce fonctionnelle. Parfois, on ne soigne donc pas autant la décoration de cette pièce que celles des pièces à vivre. Et pourtant, quelques éléments suffisent à lui donner un look élégant et original. Ici, le motif bleu du tissu et les petits carreaux noirs choisis par l'Atelier UOA s'allient parfaitement pour créer une ambiance distinguée et calfeutrée… et une salle de bain est à la fois fonctionnelle et élégante.