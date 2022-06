On adore les tapis : ils apportent immédiatement confort et douceur à une pièce et renforcent le sentiment de bien-être chez soi. On vous a récemment beaucoup parlé des chambres d’enfants et de comment les meubler : on en vient maintenant aux accessoires et pas des moindres ! Le tapis permet de garder au chaud les petits pieds de vos bouts de chou et d’apporter une touche de couleur sur le sol. On vous présente des options drôles et ludiques qui activeront l’imagination de vos enfants.