Dépaysement bien de chez Nous !

De l'extérieur, la façade partiellement bardée de bois ne laisse absolument pas présager de la modernité éclatante des espaces intérieurs.

D'une surface totale de 174 m2, l'habitation offre un espace à chacun des occupants et permet de profiter pleinement de la superbe propriété. Comme nous pouvons le voir sur cette vue, le jardin protégé par une palissade de bois est à l'abri des regards indiscrets et propose de nombreux emplacements dédiés au bien-être et à la détente des résidents.