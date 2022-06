6 Excellentes Raisons d'installer un Hamac dans le Jardin.!!

Bien sûr, la première raison ne pouvait être présent. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les marins préféraient cette option au lieu de dormir sur le sol, c'était la même chose pour le peuple américain de l'époque. Le hamac peut sembler plus inconfortable qu'un lit classique, mais en réalité il ne l'est pas!

Une étude de 12 volontaires a montré le contraire: les gens ont été divisés en deux groupes et on les a laissé se reposer pendant 45 minutes dans un hamac et dans un lit classique. Ceux qui s'étaient reposés sur le hamac, ont pu s'endormir plus rapidement et plus profondément grâce au mouvement de balancement.

Donc en réalité, si vous voulez bien vous reposer pour un court laps de temps, le hamac obtient un meilleur résultat que le lit!