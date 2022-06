10 somptueux lits de jardin !

A l'image de la disposition précédente, cette ambiance de jardin tente de mettre en avant la cohésion sociale par le partage de moment de relaxation.

On note deux premiers lits de tailles imposantes pour permettre une relaxation plus profonde ; dans un second temps, on observe les poufs de couleurs oranges qui se marient avec les coussins des lits pour accueillir plus de personnes et favoriser cette fois ci un moment de partage animé et chaleureux.

Ce genre d'ambiance, couplé aux palmiers, rappelles les jardins des villas luxueuses sans pour autant être inaccessible à réaliser. Cette ambiance idyllique ravira sûrement toutes les personnes au sein de votre foyer.