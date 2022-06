6 Trucs pour Jardins en Ville

Aménager son jardin représente un réel travail de conception et d'imagination puisqu'il faut, avant de mettre les plantes en terre, réfléchir à l'effet qu'elles produiront une fois poussées et couvertes de feuillage. Il est nécessaire d'anticiper la croissance des arbustes et fleurs que l'on installe car sinon on risque d'être vite confronté à des incompatibilités d'espèces ou des résultats étranges et non désirés aboutissant à un paysage disharmonieux. Pour éviter que tous vos efforts ne se terminent en fiasco et que votre jardin sensé être grandiose ne ressemble à une friche, nous consacrons cet article à la sélection des plantes et arbustes pour réussir son jardin.

Grâce à l'expertise de nos paysagistes et professionnels des aménagements extérieur, nous vous proposons un tour de jardin éducatif pour vous donner quelques astuces quant au choix de vos futures plantations.

Alors chaussez vos bottes et munissez-vous de vos outils de jardinage et partons ensemble pour un moment d'horticulture à partager !