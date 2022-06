Design made in France : les animaux part 2

DIFFERENT AND DIFFERENT

DIFFERENT AND DIFFERENT

Cyril Jouve de Different and Different nous propose ici un porte-manteau « Dents de la mer » avec le requin-manteau ! Avec son design contemporain et réalisé à partir de tige d'aluminium, ce porte-manteau vous permettre de vous défaire de vos peurs de cet animal. Un porte manteau original qui sera la star de vos entrées. Different and Different est une entreprise spécialisée dans le mobilier design de luxe produit de façon éco-responsable et vendu en série limité. Adrien Campe et Cyril Jouve, les fondateurs, mettent à la disposition de leurs clientèles des objets uniques fabriqués en France.