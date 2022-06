Made in France : les éléments naturels à l'honneur

Après notre article Design made in France : les animaux à l'honneur, notre choix se porte aujourd'hui sur les éléments naturels. Nos experts français à l'imagination débordante nous proposent des projets véritablement surprenants qui nous incitent à la réflexion, nous interpellent et nous amusent. Des objets fonctionnels qui deviennent sous leur mains des objets au design complexe et ludique, de quoi révolutionner notre quotidien et notre vision de certains meubles et objets nous entourant. Ainsi, nous vous proposons une sélection d'objets évoquant la nature dans leur design, végétation et éléments naturels sont à l'honneur. Suivez donc le guide et inspirez-vous à outrance!