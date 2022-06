Salle de bains : nouvelles idées pour se relaxer

Autre maison, autre style. Voici une salle de bains plus petite, dans un style minimaliste, tout en gardant à portée de main tout ce dont vous avez besoin d’une façon simple et épurée. On retrouve l’idée de la baignoire au milieu de la pièce et on appréciera les éclairages doux, entourant le miroir et sur les côtés de la pièce, pour une ambiance intimiste et relaxante.