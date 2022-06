Du blanc et de la couleur pour un appartement de Madrid

Dans le salon, on a décidé de rythmer le blanc en utilisant d’autres matériaux, tels que le bois ou la pierre. Un grand tableau noir en ardoise, attenant à la cuisine, est le point névralgique de l’espace ; en plus d’être extrêmement pratique (on y fait des listes, on s’y laisse des mots), il rompt avec le monochrome de façon intelligente.