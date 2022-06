10 idées de DÉCO pour Chambre d'Adulte!

Idée déco n°3 : Utilisez la lumière pour installer une ambiance dans votre chambre.

De la lumière dans la chambre… une drôle d’idée? Bien sur que non ! Votre chambre d'adulte n'est pas uniquement faites pour dormir ! On s'y installe par exemple pour regarder un film ou lire un livre confortablement installé. On s'y prépare à démarrer sa journée ! Avouons le faire tout ceci dans le noir serait un véritable cauchemar !

Vous avez une personnalité originale et vous souhaitez le montrer tout en gardant vos murs vierges ? N'hésitez pas à utiliser l'éclairage pour instaurer une variation de texture dans la pièce. Ici les propriétaires de cette chambre d'adulte ont choisi la prédominance des tons bleus… On nage entre ciel et eau…