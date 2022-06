Audace et fantaisie dans votre salon

De nos jours, les maisons sont pensées pour être de plus en plus fonctionnelles. Avec cette rationalisation des espaces, les pièces deviennent hybrides : le salon, par exemple, est la pièce où l’on passe le plus du temps. On y regarde des films en famille, on s’y repose ou on prend un café, on reçoit ses amis et l’on y fait des apéros. Le design de cette pièce n’est donc pas à négliger ; pour lui donner un style inimitable, optez pour des meubles et accessoires originaux, audacieux ou excentriques.