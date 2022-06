5 Formidables Aménagements pour Petits Jardins

Aménager de petits espaces nous encourage certainement à être créatif et à penser à des solutions innovantes. Les idées et les plans s’adaptent à la taille de votre terrain, et non l’inverse. On ne va pas vous le cacher, les premiers stades de développement sont plus ardus et plus longs, mais promis, le jeu en vaut la chandelle. Au final, un espace réduit vous permet également de ne pas avoir à boucher de trous.

Les paysagistes et les architectes sont bien conscients que de petits jardins méritent tout autant d’attention et ont donc des centaines d’idées ingénieuses pour optimiser l’espace. Chez homify, on vous recommandera de consulter un expert avant de vous lancer dans des travaux d’aménagement. Mais si vous avez un budget serré, commencez par effectuer un dessin aux bonnes proportions (avec l’aide d’un ami si vous n’avez jamais excellé en arts plastiques) puis remplissez-le avec les meubles, décorations et plantes que vous aimeriez avoir. Ne succombez surtout pas à l’envie irrépressible d’acheter des choses avant d’avoir pu évaluer ce que vous pouvez réellement caser dans votre jardin. C’est le principal impair à éviter.

Nous vous présentons donc aujourd’hui de magnifiques exemples d’aménagement de petits jardins, en espérant que certains sauront vous inspirer.