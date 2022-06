Une charmante Maison à l'intérieur très Sophistiqué.!!

À l'intérieur, on trouve une variété de détails rustiques et classique. Cette combinaison est maîtrisée afin de ne pas surcharger l'espace. Le jeu de couleurs est intéressant, l'armoire, le lavabo et la table à manger sont blancs. Le plancher et le plafond en bois apportent un contraste intéressant et chaleureux à la pièce. La cheminée en fer noire et les deux lustres suspendus au plafond confirment cet aspect rustique et traditionnel.