15 magnifiques Façades de Maisons Modernes !

Cette façade petite et compact est composé d'une série de matériaux différents tels que le béton, la tuile, le verre et le métal. Malgré la difficulté de construire sur un terrain en pente la maison se caractérise par la fluidité rigide de sa structure. Ses lignes élémentaires et symétriques et ses couleurs neutres associées au toit et à l'entrée plus traditionnelles font toute l'originalité de cette maison.