Une maison de 130m² avec d'excellentes solutions pour optimiser l'espace

Le projet d'aujourd'hui consiste en la construction d'une maison individuelle implantée sur une parcelle de 800 m². Terriblement moderne et lumineuse, la maison compte une salle de séjour, une cuisine, une salle de bain et des toilettes, une chambre pour les parents, deux chambres d'enfants, une buanderie, une lingerie et un garage. Un projet d'envergure donc, pour une famille qui le mérite !

Direction la Bretagne et plus particulièrement la commune de Vern-sur-Seiche en Ile-et-Vilaine pour vous présenter le projet de nos experts architectes de l'Atelier Potentiel basé à Nantes. Diplômé architecte d’intérieur à l’École Boulle et architecte d'état à l’École d’Architecture de Paris La Villette, Damien Desnos a crée l'Atelier potentiel il y a deux ans. Une agence d'architecture et de design d'intérieur spécialisée dans la construction, l'extension, la réhabilitation et l'aménagement intérieur de l'habitat.

Petit tour d'horizon…