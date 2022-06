Maison moderne au milieu des palmiers !

Le studio d'architecture Martins Valente est composé de deux architectes brésiliennes : Marta Martins et Debora Valente. Elles sont les responsables du projet que nous allons vous faire visiter aujourd'hui !

La maison se situe loin du bruit et de la fureur de la ville et a été conçu en différents volumes du taille fluctuante. Un élément qui a permis de créer une géométries aux lignes simples, modernes et efficaces. L'intérieur de la maison a été pensé afin d'optimiser l'espace et faire rentrer un maximum de lumière naturelle. C'est pourquoi la maison a été construite avec des espaces interconnectés et ouverts les uns sur les autres, une communication visuelle et spatiale qui permet une sensation de grandeur mais aussi une incomparable liberté de mouvement.

En avant pour la visite !