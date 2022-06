Des chambres de rêve pour les enfants

C’est connu, les enfants adorent grimper sur les choses : aux arbres, sur les jeux dans les parcs et pour les plus téméraires, sur les palissades. Cet escalier mur d’escalade menant au lit en mezzanine provoquera les mêmes sensations (tout en étant moins dangereux). Et le meilleur pour la fin : sous chaque marche se cache un espace de rangement.