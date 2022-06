Une magnifique maison champêtre !!

Le salon, qui s'inscrit dans un style rustique, illuminé grâce à sa grande baie vitrée et sa hauteur de plafond impressionnante jouit d'une belle ambiance champêtre. La prédominance de matières nobles telles que le bois (plan de travail, poutres et les menuiseries de la baie vitrée) et la pierre offre un cachet brut et chaleureux à cette pièce d'envergure. Tandis que le carrelage terre battue et les carreaux en mosaïque confirme le caractère définitivement rural de l'endroit. On adore !