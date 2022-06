Une adorable maison coloniale !

Homify vous emporte au Portugal et plus particulièrement dans la belle vallée du Duero pour vous faire découvrir la Casa Caiseiros ! Une maison de 70 mètres carrés qui compte une salle de séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain et un petit porche à l'entrée ! Située à flanc de montagne entre les vignes, la maison dispose d'un panorama exceptionnelle sur le paysage. Un lieu idéal pour les amoureux de nature où pour les citadins qui ont besoin d'un bon bol d'air frais accompagné d'un repas 100% typique et d'un bon verre de vin d'Oporto !

Réalisé par nos experts architectes du cabinet SAMF Arquitetos, le projet consiste en une rénovation ainsi que d'une extension de la maison. Les objectifs principaux consistent à favoriser le tourisme et consolider les activités agricoles et gustatives profondément ancrées dans le paysage économique de la ville de Mesão Frio. En respectant les caractéristiques de l'architecture traditionnelle portugaise et en favorisant une harmonie des couleurs et des matériaux qui répondent au cahier des charges du paysage urbain, la Casa Caiseiros se distingue comme un véritable petit bijou architectural au coeur d'un écrin de verdure.