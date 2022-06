Un jardin dans le désert

La mer Méditerranée se caractérise par un climat généralement tempéré. L’été, cependant, accueille des températures élevées et un climat sec. Dans le Sud de l’Espagne, l’Italie ou la Grèce, on retrouve les couleurs typiques de la Méditerranée ainsi que les odeurs qui rendent ces terres incomparables et tellement précieuses.



Lorsqu’ils élaborent un jardin, nos paysagistes doivent prendre en compte plusieurs facteurs. Tout d’abord, si les températures sont élevées, les jardins méditerranéens devront prendre une forme différente, proche d’un désert floral. Les plantes succulentes décorent admirablement les jardins rocheux et peuvent être utilisées pour créer des paysages très différents de ceux auxquels nous sommes habitués. Après l’ambiance saloon hier, on se lance dans des influences désertiques aujourd’hui.