Design made in France : les animaux à l'honneur!

Ibride vous propose sa bibliothèque ours qui viendra changer l'idée traditionnelle que l'on a des bibliothèques. Un mobilier de compagnie humoristique complètement inoffensif, cette bibliothèque ours sera une addition parfaite pour une chambre d'enfant car elle permettra à ce dernier de laisser libre court à son imagination en partant en aventure. Disponible en rouge et noir, Joe vous proposera gentiment ses solutions de rangement pour vos livres DVD, CD et autres objets. Cette bibliothèque Ours est fabriquée en stratifié massif.